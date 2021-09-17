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Ersin Destanoğlu, Golden Boy listesinde

17.09.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ve Barcelona'nın Türk yeteneği Yusuf Demir Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde 60 kişilik listede yer aldı.

Ersin Destanoğlu, Golden Boy listesinde

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Tuttosport'un 40 kişilik Golden Boy Ödülü listesinden yer aldı.

Golden Boy listesinde yer alan tek kaleci olan Destanoğlu oldu.

GOLDEN BOY TAM LİSTE

Karim-David Adeyemi - RB Salzburg, Rayan Ait-Nouri - Wolves

Ander Barrenetxea - Real Sociedad, Jude Bellingham - Borussia Dortmund

Stipe Biuk - Hajduk, Myron Boadu - Monaco

Jayden Braaf - Man City, Brian Brobbey - RB Leipzig

Armando Broja - Chelsea, Riccardo Calafiori - Roma

Edouard Camavinga - Real Madrid, Rayan Cherki - Lyon

Francisco Conceicao - Porto, Yusuf Demir - Barcelona

Ersin Destanoglu - Besiktas, Amad Traore Diallo - Manchester United

Jeremy Doku - Rennes, Sebastiano Esposito - Basel

Daniel Soares Fabio Silva - Wolves, Nicolo Fagioli - Juventus

Eric Garcia - Barcelona, Bryan Salvatierra Gil - Tottenham

Matias Ramos - Benfica, Ryan Gravenberch - Ajax

Mason Greenwood - Manchester United, Josko Gvardiol - RB Leipzig

Mohamed Ihattaren - PSV, Ilaix Moriba - RB Leipzig

Curtis Jones - Liverpool, Kaio Jorge - Juventus

Arnaud Kalimuendo - PSG, Odilon Kossounou - Club Brugge

Khvicha Kvaratskhelia - Rubin Kazan, Kang-In Lee - Valencia

Luis Henrique - Marseille, Noni Madueke - PSV

Marcos Paulo - Atletico Madrid, Gabriel Martinelli - Arsenal

Yunus Musah - Valencia, Jamal Musiala - Bayern Munich

Nuno Mendes - PSG, Pedro Pedri - Barcelona

Roberto Piccoli - Atalanta, Yeremi Pino - Villarreal

Fabio Ranocchia - Juventus, Reinier - Borussia Dortmund

Gio Reyna - Borussia Dortmund, Bryan Reynolds - Roma

Nicolo Rovella - Juventus, Bukayo Saka - Arsenal

William Saliba - Nice, Martin Satriano - Inter

Luke Thomas - Leicester City, Thiago Tomas - Sporting Lisbon

Jurrien Timber - Ajax, Konstantinos Tzolakis - Olympiakos

German Valera - Atletico Madrid, Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

Nicola Zalewski - Roma, Joshua Zirkzee - Anderlecht

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ NEDİR?

Golden Boy ödülü, 2003'ten beri her yıl İtalyan gazetesi Tuttusport tarafından Avrupa'da oynayan 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir futbolcuya veriliyor.

Seçilen oyuncuların çoğu Premier Lig, Serie A, Bundes Liga, Ligue 1 ve La Liga'dan seçilse de diğer liglerde oynayan ve gelecek vaat eden futbolculara da yer veriliyor.

Futbolseverler, Tuttosport'un sitesinde oy kullanabiliyor. Ayrıca Bild, L'equipe ve Marca'dan spor yazarları da oylarını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
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