SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ersin Destanoğlu liderliğe göz kırptı! 'Bu Ligde her şey olabilir'

Ersin Destanoğlu liderliğe göz kırptı! 'Bu Ligde her şey olabilir'

18.01.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu liderliğe göz kırptı! 'Bu Ligde her şey olabilir'

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Karagümrük galibiyeti sonrası konuştu.

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada, "Benim adıma ve takım adına iyi gidiyor. Üst üste iki maçı da kazandık. 1-0 kazandık ama daha farklı da olabilirdi bizim için. Son dakikalarda kendimizi baskıya aldık." dedi.

Çok fazla maç oynamaya alışkın olduklarını söyleyen başarılı kaleci, "Geçen seneden alışkınız, 3 günde oynamaya, deplasmanlara gitmeye. Malatyaspor zor bir deplasman ama kazanabilecek kadro kalitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu ayrıca, "Beklentinin altında kaldık, şu an üçüncü sıraya çıkmışız. Bu ligde her şey olabilir. Belki bir iki sıra daha yükselebiliriz. Maç maç bakıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Önder Karaveli'den rotasyon açıklaması! Sinyali verdi...Önder Karaveli'den rotasyon açıklaması! Sinyali verdi...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adliye çıkışı silahlı saldırı! Eşini taciz eden kişiyi vurdu

Adliye çıkışı silahlı saldırı! Eşini taciz eden kişiyi vurdu

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor

Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran penaltı anı

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran penaltı anı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.