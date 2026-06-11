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Dünya Kupası'nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında futbol tarihine geçen ilk anlar yaşandı. Turnuvanın ilk golünü Meksikalı Julian Quiñones kaydederken, ilk kırmızı kartı ise Güney Afrikalı Sithole gördü.

Dünya Kupası'nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi
Burak Kavuncu

2026 FIFA World Cup'nın açılış karşılaşması, hem skor hem de istatistikleriyle dikkat çekti. Turnuvanın ilk golüne imza atan isim Meksika'nın yıldız oyuncusu Julián Quiñones oldu.

AÇILIŞ GOLÜ QUIÑONES'TEN

Dünya Kupası nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi 1

Karşılaşmanın kilidini açan Quiñones, böylece 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Başarılı oyuncu bu sezonki etkileyici performansını sürdürürken gol sayısını da 38'e yükseltti.

Yıldız futbolcu, sezon genelinde çıktığı 36 maçta 38 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

İLK KIRMIZI KART GÜNEY AFRİKA'YA

Dünya Kupası nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi 2

Mücadelenin bir diğer dikkat çeken anı ise Sithole'nin gördüğü kırmızı kart oldu. Güney Afrikalı futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda oyundan ihraç edilen ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı kartın ardından Güney Afrika'nın oyundan tamamen düştüğü görüldü.

GÜNEY AFRİKA HÜCUMDA YOKLARI OYNADI

Dünya Kupası nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi 3

İlk yarı istatistikleri de Güney Afrika'nın hücumdaki etkisizliğini ortaya koydu. Afrika temsilcisi ilk 45 dakikada yalnızca 1 isabetli şut çekebilirken, gol beklentisi değeri 0.06 xG'de kaldı.

Rakip kalede net gol pozisyonu üretemeyen Güney Afrika, sadece 1 isabetli orta ve 1 korner kullanabildi. Ceza sahasında tehlike yaratmakta zorlanan ekip, rakip savunmayı aşmakta büyük sıkıntı yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Dünya Kupası nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi 4

Raúl Jiménez, 35 yaşında ilk Dünya Kupası golünü attı. Golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLKLERİN GECESİ

Dünya Kupası nda tarihe geçen anlar! Meksika-Güney Afrika maçında ilklerin gecesi 5

Açılış karşılaşması, Dünya Kupası tarihine geçen iki önemli olaya sahne oldu. Quiñones turnuvanın ilk golünü atarken, Sithole de ilk kırmızı kart gören oyuncu olarak kayıtlara geçti. Futbolseverler, 2026 Dünya Kupası'nın daha ilk maçından unutulmaz anlara tanıklık etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika dünya kupası güney afrika
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