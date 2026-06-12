Beşiktaş'ın yıldızı sahneye çıktı! Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye galibiyet getirdi

2026 Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Meksika'da bulunan Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore 2-1 kazandı.
Çekya karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Krejci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 68. dakikasında sahneye çıkan Hwang skora dengeyi getirdi.
Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü 80'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
Bu sonucun ardından Güney Kore 3 puana yükseldi. Çekya ise puanla tanışamadı.
A Grubu'nda bir sonraki maçta Güney Kore, Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Çekya ise Güney Afrika'yla karşılaşacak.
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