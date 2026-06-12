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Beşiktaş'ın yıldızı sahneye çıktı! Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye galibiyet getirdi

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

Beşiktaş'ın yıldızı sahneye çıktı! Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye galibiyet getirdi
Devrim Karadağ

2026 Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Meksika'da bulunan Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore 2-1 kazandı.

Çekya karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Krejci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 68. dakikasında sahneye çıkan Hwang skora dengeyi getirdi.

Beşiktaş ın yıldızı sahneye çıktı! Dünya Kupası nda Güney Kore ye galibiyet getirdi 1

HYEON-GYU OH SAHNEYE ÇIKTI

Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü 80'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

Beşiktaş ın yıldızı sahneye çıktı! Dünya Kupası nda Güney Kore ye galibiyet getirdi 2

3 PUANI KAPTI

Bu sonucun ardından Güney Kore 3 puana yükseldi. Çekya ise puanla tanışamadı.

Beşiktaş ın yıldızı sahneye çıktı! Dünya Kupası nda Güney Kore ye galibiyet getirdi 3

A Grubu'nda bir sonraki maçta Güney Kore, Meksika ile karşı karşıya gelecek.

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Çekya ise Güney Afrika'yla karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çekya Güney Kore Hyeon-Gyu Oh 2026 Dünya Kupası A grubu
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