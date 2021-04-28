SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa 4 maç kaldı

Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa 4 maç kaldı

28.04.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa 4 maç kaldı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi performans sergiledik. Kazanmak için gelimizden geleni yaptık. Son dakikalarda 2 duran top golü yedik. Biraz zora girdi demeyeyim de heyecan oldu. Şampiyonluğa 1 adım daha kaldı. Mutluyuz. Şampiyonluğa 4 maç kaldı."

"Şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu. Elimden geleni yapıyorum ama bizim de hatalarımız oluyor. Hocalarım, ağabeylerim çok destek oluyor. İyi oynuyoruz. İnşallah şampiyonlukla taçlandırırız."

"Ghezzal'ın gollerine alıştık. İnşallah bir sonraki maçta da atar ve bizi rahatlatır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'tan kritik 3 puanŞampiyonluk yolunda Beşiktaş'tan kritik 3 puan
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...

Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...

Transfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklif

Transfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklif

Trabzonspor'dan 15 maçlık seri!

Trabzonspor'dan 15 maçlık seri!

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.