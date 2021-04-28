Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa 4 maç kaldı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi performans sergiledik. Kazanmak için gelimizden geleni yaptık. Son dakikalarda 2 duran top golü yedik. Biraz zora girdi demeyeyim de heyecan oldu. Şampiyonluğa 1 adım daha kaldı. Mutluyuz. Şampiyonluğa 4 maç kaldı."

"Şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu. Elimden geleni yapıyorum ama bizim de hatalarımız oluyor. Hocalarım, ağabeylerim çok destek oluyor. İyi oynuyoruz. İnşallah şampiyonlukla taçlandırırız."

"Ghezzal'ın gollerine alıştık. İnşallah bir sonraki maçta da atar ve bizi rahatlatır."

