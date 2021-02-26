Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa yürüyoruz!

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa ilerlediklerini dile getiren Ersin Destanoğlu, "Kulüpte herkes birbirini seviyor. Fabrice N'Sakala da takımın en neşeli isimlerinden bir tanesi. Performansım için mutluyum. İnişli çıkışlı başladım. Bunu daha istikrarlı hale getirmem gerekiyordu. Mutluyum. İyi gidiyorum. Seri yakaladık. Gol yememe serisi önemli ama önemli olan 3 puan. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

BAY haftasında dinlendiklerini söyleyen Destanoğlu, "BAY haftası iyi dinlendik, iyi değerlendirdik. Şimdi üst üste maçlar oynayacağız. İlk devre bitmesine yakın da böyle bir seri yakalamıştık. Şimdi de böyle bir seri yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç kaleci, EURO 2020 kadrosunda olup olmamasıyla ilgili gelen soruya ise, "İnşallah. Şenol Hoca'nın kararı. Ben elimden geleni yapacağım. Ümit Milli Takım'da da varım. Nereye çağrılırsam çağrılayım milli arma için elimden geleni yapayım." diye cevap verdi.

