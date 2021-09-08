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Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti

08.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzen, Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'ın tepkisini çekmişti.

Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6-1 kaybedilen Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımın tepki çekmesinin ardından görevinden istifa etti.

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Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Milli Futbol Takımı
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