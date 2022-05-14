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Ersin Korkut kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın neyi oluyor?

14.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersin Korkut, Kanal D'de 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Işın Karaca ve Hakan Taşıyan. Peki Ersin Korkut kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın neyi oluyor? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi..

Ersin Korkut kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın neyi oluyor?

Ersin Korkut; Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Programın diğer konukları ise Işın Karaca ile Hakan Taşıyan. Ünlü oyuncu, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de gülümseten açıklamalarda bulunacak. Peki Ersin Korkut kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın neyi oluyor? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisine ilişkin detaylar haberimizde.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? 14 Mayıs Cumartesi

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Ersin Korkut ilk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışmıştır. İş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı.

ERSİN KORKUT, YILMAZ ERDOĞAN'IN NEYİ OLUYOR?

Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u BKM Mutfak kadrosuna dahil etti. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, böylece oyunculuğa ilk adımını attı.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncu ve yazar kadrosunda yer aldı.

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