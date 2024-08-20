Ersun Yanal, Amedspor kariyerine kabus gibi başladı! Sosyal medyada taraftarlar eleştiri yağmuruna tutuyor...

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Amedspor, ligde ilk iki maçında gol atamadı. Ligin ilk haftasında da Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Amedspor, sezona istediği gibi başlayamadı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal, bir hedef için yola çıktıklarını, bu hedef için gidilecek yolun sonunda koşullar ne olursa olsun bu hedefe ulaşacaklarından ve bu hedefin sonunda istenilen sonucu alacaklarını söylemek istediğini belirtti.

"ÇOK EKSİKLERİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Tam inanarak söylediği bir şey olduğunu vurgulayan Yanal, “Çünkü burada yapılan her şey şu anda olağanüstü bir çaba ile gerçekleşiyor. Çok eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Bu eksikler asla sonuçla ilgili değildir. Hiçbir zaman ne zemine, ne oyuncuya ne de alınan sonuçlara hiçbir şey bağlamadan bunu söylüyorum. Başarı, sancılı bir iştir. Özelikle yeniden ayağa kalkmaya çalışan, koşmaya çalışan bir takım için daha da sancılıdır. Mutlaka bunların karşılığını alacağız” dedi.

"BU HEDEFTE KESİNLİKLE SONUCA VARACAĞIZ"

“İyi takımımız var, iyi oyuncularımız var” diyen Yanal, “İyi oyuncularımız da olacak. Bizde bu hedefte kesinlikle sonuca varacağız. Bugün tüm aksiliklerle başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.