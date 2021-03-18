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Ersun Yanal: Antalyaspor 21 yıl sonra finalde

18.03.2021 07:47 | Son Güncelleme:
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Ersun Yanal: Antalyaspor 21 yıl sonra finalde

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kupada gol yemeden finale yükseldiklerini belirterek, "Antalyaspor 21 yıl sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi" dedi.

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde kentin bir başka ekibi Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenerek, kupada finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Antalyaspor’un 21 yıl aradan sonra ikinci kez kupada finale yükseldiğini kaydetti.

Antalyaspor’un zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Yanal, "Bu zorlu süreçte, bu seride gol yemeden her maçı kazanarak finale yükseldik. Zorlu dönemdeyiz, pandemi nedeniyle çok sık maç oynuyoruz. Kadromuzda eksik oyuncuların yanı sıra transfer kısıtlamamız vardı. Oyuncularımız enteresan bir hikaye yazmakla meşguller. Bence de bu hikaye, güzel bir hikaye. 15 maçlık yenilmezlik serisini Alanya’da bitmişti. Bugün yeniden seriye devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceğiz. En büyük hak ve takdir oyuncularımındır. Onlar bunu hak ediyorlar. Bu şekilde devam edeceğimizi, kalan maçların hepsinde de aynı performansı onlardan bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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