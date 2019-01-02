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Ersun Yanal antrenman öncesi takımla toplantı yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın 2. yarı öncesi Samandıra'da oyunculara yaptığı konuşmayı servis etti.

Ersun Yanal konuşmasında taraftarların desteğinden bahsederken, oyuncularına da bu desteğin bilincinde olarak oynamaları gerektiğini anlattı.

Yanal takıma olan konuşmasında, "Öncelikle Fenerbahçe'deyiz. Bu takım 35 bin 801 seyirci ortalamasıyla, 17. sırada olan bir takımın seyircisidir. Geçen yıldan %20 daha fazla seyirci gelmiştir, takımına sahip çıkmıştır, takımını desteklemiştir. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir ama bazen herkes çok iyi olmasına rağmen, kötü gidebilir. Bunu çevirmek bizim elimizde. Bunu yapmak için de sağlam bir karaktere ihtiyacımız var. Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç, bu takımın taraftarı, camiası. Aslında her alanda 1-0 önde başlamamızı sağlıyor. Bu çok az camiada olur. Önce bunu bilerek hareket edelim. Biz bu desteği arkamıza alarak, Fenerbahçe'ni skordan daha büyük hedefleri olan bir camia olduğunu anlayarak hareket edelim" ifadelerini kullandı.

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