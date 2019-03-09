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Ersun Yanal: Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'de oynamanın ağırlığını kaldıramıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, "Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar" dedi.

Ersun Yanal: Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'de oynamanın ağırlığını kaldıramıyor

Karşılaşmayı değerlendiren Ersun Yanal, "İlk yarının 20 dakikası %70'le oynadık, biz yine hakimdik hem pozisyon hem kontrol olarak. Sonrasındaki 25 dakikada kötüydük. 2. yarıya değişiklikle başlayıp kontrolü elimize aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var, bunu yapamazsanız rakip sizi cezalandırır. "Girilen pozisyonları da değerlendirebilsek hak ettiğimiz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Nasıl golü kaçıramıyorsan ve yiyorsan, nasıl atıyorsan takım olarak değerlendirmek lazım" dedi.

"FENERBAHÇE ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"
Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerin edevam eden Ersun Yanal, "Fenerbahçe zorlu bir dönem geçiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Takım kurgusundaki birtakım oyuncuları kullanamamanın ve formda oyunculardan uzak kalanların bizi etkilediğini düşünüyorum. Şu an oyunumuzun sonucunu alamadığımızı ama böyle oynamaya devam edersek alabileceğimizi düşünüyorum. İyi oynanan zamanın ikinci yarıda uzun olması heyecanımızı artırdı ama sonucu alamadık" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'DE OYNAMANIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMIYORLAR"
Bazı oyuncularının performansını eleştiren Ersun Yanal, "Çıkarken top kaybı fazlasıyla vardı. 25. dakikadan sonrası çok fazlaydı, rakibin oyun ritmi bulmasına sebep oldu. Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil" şeklinde konuştu.

ISLA: BÖYLE HATALAR YAPMAK VE GOLLER YEMEK UTANÇ
Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla ise "Zor bir durum gerçekten, bunu açıklaması da zor. Kendi sahamızda da, deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz, hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor maç içinde. Bunu bir türlü anlatamıyorum. Ya çok zorlanarak kazanıyoruz, ya zorlanarak berabere kalıyoruz ya da kaybediyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir kulüpte oynayan oyuncularız ama basit hatalar yapmaya devam ediyoruz. Böyle hatalar yapmamız bir utanç. Böyle goller yemek, Fenerbahçe'nin bu durumda olması bizim için utanç. Taraftarlarımız bizi hep destekliyor. Taraftarların üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz" dedi.

SOLDADO: ALT SIRALARDAN UZAKLAŞAMIYORUZ
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado da "İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıya başladık ve yine geri dönmeyi başardık. Saha içerisinde kazanacağımızı hissettik ama takım halinde hatalar yapıyoruz ve kolay goller yiyoruz. İlk suçlu önde oynayan oyuncular. Her hafta benzer durumu yaşıyoruz. Alt sıralardan uzaklaşamıyoruz. Umarım haftaya sahamızda kazanırız. İkinci yarıda çok pozisyona girdik ama atamıyoruz. Bu nedenle maçı kaybettik. 90 dakika boyunca aynı şekilde istikrarlı oynayamıyoruz. İlk yarı ligin lideri iyi oynadı. Ancak ikinci yarı biz çok iyiydik. Bir maç 45 dakika, bir maç 60 dakika iyiyiz. Bunu 90 dakika yapsaydık, ligde iyi durumda olurduk. Bu yüzden acı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.


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