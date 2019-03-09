Ersun Yanal: Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'de oynamanın ağırlığını kaldıramıyor

Karşılaşmayı değerlendiren Ersun Yanal, "İlk yarının 20 dakikası %70'le oynadık, biz yine hakimdik hem pozisyon hem kontrol olarak. Sonrasındaki 25 dakikada kötüydük. 2. yarıya değişiklikle başlayıp kontrolü elimize aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var, bunu yapamazsanız rakip sizi cezalandırır. "Girilen pozisyonları da değerlendirebilsek hak ettiğimiz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Nasıl golü kaçıramıyorsan ve yiyorsan, nasıl atıyorsan takım olarak değerlendirmek lazım" dedi. "FENERBAHÇE ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerin edevam eden Ersun Yanal, "Fenerbahçe zorlu bir dönem geçiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Takım kurgusundaki birtakım oyuncuları kullanamamanın ve formda oyunculardan uzak kalanların bizi etkilediğini düşünüyorum. Şu an oyunumuzun sonucunu alamadığımızı ama böyle oynamaya devam edersek alabileceğimizi düşünüyorum. İyi oynanan zamanın ikinci yarıda uzun olması heyecanımızı artırdı ama sonucu alamadık" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'DE OYNAMANIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMIYORLAR"

Bazı oyuncularının performansını eleştiren Ersun Yanal, "Çıkarken top kaybı fazlasıyla vardı. 25. dakikadan sonrası çok fazlaydı, rakibin oyun ritmi bulmasına sebep oldu. Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil" şeklinde konuştu. ISLA: BÖYLE HATALAR YAPMAK VE GOLLER YEMEK UTANÇ

Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla ise "Zor bir durum gerçekten, bunu açıklaması da zor. Kendi sahamızda da, deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz, hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor maç içinde. Bunu bir türlü anlatamıyorum. Ya çok zorlanarak kazanıyoruz, ya zorlanarak berabere kalıyoruz ya da kaybediyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir kulüpte oynayan oyuncularız ama basit hatalar yapmaya devam ediyoruz. Böyle hatalar yapmamız bir utanç. Böyle goller yemek, Fenerbahçe'nin bu durumda olması bizim için utanç. Taraftarlarımız bizi hep destekliyor. Taraftarların üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz" dedi.