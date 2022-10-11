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Ersun Yanal'dan 300 milyon Euro çıkışı! Türk futbol tarihinin en pahalısı...

11.10.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ı da çalıştırıp 2 farklı dönemde görev yaptığı Fenerbahçe’ye Türk futbol tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan teknik direktör Ersun Yanal, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncularını kendisinin bulduğunu ifade etti.

Ersun Yanal'dan 300 milyon Euro çıkışı! Türk futbol tarihinin en pahalısı...

Aydın’daki Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen 6'ncı Akademik Uluslararası Spor Araştırmaları Kongresi’nde yaptığı konuşmayla ses getiren Ersun Yanal, 300 milyon Euro'luk oyuncu bedelinden bahsetti.

"KEŞFETTİĞİM OYUNCULARIN TRANSFER BEDELİ 300 MİLYON EURO"

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Arda Turan, Umut Bulut, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Yusuf Şimşek, Ümit Bozkurt, Ali Tandoğan, Veysel Cihan, Bülent Akın, Augustine, Celalettin Koçak, Adem Dursun, Adem Koçak, Deniz Barış, Uğur Boral, Okan Koç, Serkan Balcı, Youla, Ahmed Hassan, Ufuk Ceylan, Holosko, Yiğit Gökoğlan, Uğur İnceman, Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Bayrakdar, Abdülkadir Ömür’ü kazandırdığını kaydeden Yanal, "Keşfedip yarışabilir düzeye çıkarmadan büyüyemezsiniz" diye konuştu.

Ersun Yanal, "Keşfettiğim oyuncuların transfer bedellerini üst üste koyduğunuzda 300 milyon Euro’ya ulaşırsınız. Yaklaşık 5 milyar TL ediyor. Yani Süper Lig’in naklen ayın gelirinin iki katından fazla bir sistem kurdum. Avrupa kulüplerine baktığınızda da sistem bu şekilde işler. Evet orada naklen yayın gelirleri gerçekten çok yüksektir. Özellikle 5 büyük lig bazında baktığınızda neredeyse bir kulübün aldığı rakam, bizim Süper Lig’e yaklaşır. Ama o ligler markadır" saptamasında bulundu.

"SÜPER LİG'İN MARKA DEĞERİ YÜKSELMELİ"

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Süper Lig’in marka değerinin yükselmesi gerektiğini de kaydeden Yanal, "Türk futbolundaki temel sorun, yabancı oyuncu sayısı ve naklen yayın geliri değildir. Sistem, tüketim odaklı olduğu için iki milyar TL ile yirmi milyar TL arasında reel açıdan bir fark yoktur. Çünkü iki de verseniz, yirmi de verseniz, üretmediğiniz sürece yetmeyecektir. Yirmi verirseniz geriye sadece çok daha borçlu kulüpler kalır, iki verirseniz insanlar biraz daha temkinli davranır" dedi.

Türkiye’ye son 10 sezonda iki bine yakın yabancı oyuncu geldiğini de kaydeden tecrübeli teknik adam, "Sürdürülebilir olmazsanız bu dünyada var olamazsınız. Lille, Benfica, Porto ve Lyon gibi kulüplerin ana gelir kalemi hiçbir zaman naklen yayın geliri değildir, oyuncu satışıdır. Daha önce de belirttiğim gibi adalet ve eşitliğe dayalı, rekabeti artırıcı NBA tarzı bir sistem kurulmalı. Finansal Fair-Play kriterleri, koşulsuz şartsız uygulanmalıdır. Yasaklar yerine teşvik edici yöntemler geliştirilmeli" yorumu yaptı.


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