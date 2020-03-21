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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.03.2020 23:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımına geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosya medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yanal, "Fenerbahçe Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


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