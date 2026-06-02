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Ersun Yanal'dan flaş video! "Karşı durmak imkansız, geri dönüyorum!"

Amedspor sonrası takım çalıştırmayan Ersun Yanal, paylaştığı video ile sahalara döneceğini açıkladı. Bu gizemli mesaj, Süper Lig iddialarını güçlendirdi.

Ersun Yanal'dan flaş video! "Karşı durmak imkansız, geri dönüyorum!"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'yi en erken şampiyonluğa ulaştıran efsane hoca Ersun Yanal, Amedspor macerasının ardından sessizliğini bozdu. Yayınladığı gizemli videoda "Karşı durmak imkansız, bu dönüş benim için çok güzel olacak" diyen tecrübeli teknik adamın sözleri, yeniden Süper Lig'e ve sarı-lacivertli kulübe döneceği iddialarını alevlendirdi.

ERSUN YANAL’DAN HEYECAN YARATAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ!

Ersun Yanal dan flaş video! "Karşı durmak imkansız, geri dönüyorum!" 1

"Karşı Durmak İmkansız, Geri Dönüyorum!"Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor’da görev yapan ve olaylı ayrılığından bu yana kulüpsüz olan Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile futbol camiasında büyük ses getirdi. Futbola olan tutkusunu ve özlemini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, yakın zamanda sahalara büyük bir geri dönüş yapacağının müjdesini vererek adeta Süper Lig ekiplerine mesaj gönderdi.

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"FUTBOL BENİM KARAKTERİM, KARŞI DURMAK İMKANSIZ"

Ersun Yanal dan flaş video! "Karşı durmak imkansız, geri dönüyorum!" 2

Futbolun kendisi için sadece bir meslek olmadığını, bir yaşam biçimi ve karakter haline geldiğini vurgulayan Ersun Yanal, çektiği videoda, "Hayatın bir yerinden sonra şunu çok net anlıyorsun. Bazı şeyler insanın işi olmaktan çıkıp karakterine dönüşüyor. Futbol da benim için böyle. Ne kadar uzak kalırsan kal, ne kadar bu işi yapmazsan... Hiç fark etmiyor. Bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki karşı durmak imkansız. Yakın zamanda bu karşı duruştan dönüş benim için çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

ROTASI YENİDEN SÜPER LİG'E Mİ?

Ersun Yanal dan flaş video! "Karşı durmak imkansız, geri dönüyorum!" 2

Fenerbahçe’yi 2013-2014 sezonunda Nisan ayında şampiyon yaparak tarihin en erken şampiyonluk yaşayan teknik direktörü unvanını elinde bulunduran Ersun Yanal’ın bu iddialı sözleri, sarı-lacivertli camiada da heyecan yarattı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu açıklamalar, tecrübeli hocanın yeniden Süper Lig'de iddialı bir takımın ya da kulislerde konuşulduğu üzere yeniden Fenerbahçe'nin başına geçebileceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Amedspor'dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen Yanal'ın, "Çok güzel olacak" diyerek işaret ettiği yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal
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