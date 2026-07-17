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Pele'nin 1958 Dünya Kupası finali forması rekor fiyata satıldı!

Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği efsanevi 10 numaralı Brezilya forması, düzenlenen açık artırmada 4.9 milyon dolara satıldı. Tarihi forma, Maradona'nın ardından açık artırmada en yüksek bedele alıcı bulan ikinci futbol forması olarak kayıtlara geçti.

Pele'nin 1958 Dünya Kupası finali forması rekor fiyata satıldı!
Cevdet Berker İşleyen

Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği efsanevi forma, açık artırmada rekor bedelle yeni sahibine ulaştı.

REKOR FİYAT

Pele nin 1958 Dünya Kupası finali forması rekor fiyata satıldı! 1

Brezilya futbolunun unutulmaz ismi Pele'nin, 1958 FIFA Dünya Kupası finalinde sırtına geçirdiği 10 numaralı Brezilya Milli Takımı forması açık artırmada 4.9 milyon dolarlık bedelle alıcı buldu.

Satışı gerçekleştiren müzayede evi Sotheby's, tarihi formanın futbol memorabilia dünyasında şimdiye kadar satılan en değerli ikinci forma olduğunu açıkladı.

17 YAŞINDA DÜNYA FUTBOLUNA DAMGA VURDU

Pele, İsveç'in ev sahipliği yaptığı 1958 Dünya Kupası finalinde henüz 17 yaşındayken sahaya çıktı.

Brezilya'nın ev sahibi İsveç'i 5-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran efsane futbolcu, Dünya Kupası finalinde gol atan en genç oyuncu unvanını günümüzde de koruyor.

Pele nin 1958 Dünya Kupası finali forması rekor fiyata satıldı! 2

ZİRVE MARADONA'NIN

Sotheby's tarafından paylaşılan bilgilere göre Pele'nin forması, açık artırma tarihinde satılan en pahalı ikinci futbol forması olarak kayıtlara geçti.

Listenin ilk sırasında ise Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere karşısında giydiği ve "Tanrı'nın Eli" golüyle özdeşleşen forma yer alıyor. Maradona'nın o forması, 2022 yılında 9.3 milyon dolara satılmıştı.

DİDA'YA HEDİYE EDİLMİŞTİ

Final karşılaşmasının ardından Pele'nin, el yapımı 10 numaralı formasını takım arkadaşı ve oda arkadaşı Dida'ya hediye ettiği belirtildi.

Uzun yıllar Dida'nın ailesinin koruduğu forma daha sonra Brezilya'daki bir müzede sergilendi. İlk kez 2004 yılında el değiştiren tarihi forma, son satışla birlikte futbol tarihinin en değerli koleksiyon parçalarından biri olmayı sürdürdü.

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