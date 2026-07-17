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Futbolseverler isyan etti! Dünya Kupası finali bilet fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı

2026 Dünya Kupası'nda gözler dev finale çevrildi. İspanya, 16 yıl sonra yeniden kupaya uzanmayı hedeflerken, son şampiyon Arjantin üst üste ikinci zafer için sahaya çıkacak. Final öncesi futbolseverler bilet fiyatlarına ise isyan etti.

Futbolseverler isyan etti! Dünya Kupası finali bilet fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek dev final için geri sayım başladı. Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak mücadelede İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

İspanya, 16 yıl sonra yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedeflerken, Arjantin ise üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmenin peşinde olacak.

MESSİ YİNE SAHNEDE

Futbolseverler isyan etti! Dünya Kupası finali bilet fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı 1

Arjantin'in en büyük kozu, turnuvaya damga vuran Lionel Messi olacak. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, yarı finalde yaptığı 2 asistle takımını finale taşırken organizasyondaki etkileyici performansını sürdürdü.

Messi, Dünya Kupası'nda çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asist yaparak turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Futbolseverler isyan etti! Dünya Kupası finali bilet fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı 2

MetLife Stadyumu'nda oynanacak İspanya-Arjantin finaline büyük ilgi gösterilirken, bilet fiyatları da gündem oldu.

Karşılaşmanın en düşük fiyatlı bileti 362 bin TL olarak belirlendi.

En pahalı bazı biletler:

-47 bin Dolar (2 milyon 211 bin TL)
-44 bin Dolar (2 milyon 70 bin TL)
-42 bin Dolar (1 milyon 976 bin TL)

En ucuz bazı bilet:

-7 bin 700 Dolar (362 bin TL)

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