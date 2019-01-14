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Ersun Yanal'dan Jailson kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2019 08:25 | Son Güncelleme

Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Jailson, Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki yıldızı oldu. Sambacı, orta sahada teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Ersun Yanal'dan Jailson kararı

Süper Lig'de tarihinin en kötü ilk yarısını geride bırakan Fenerbahçe, Antalya'da yaptığı kampla ikinci yarı öncesi umut verdi. Sarı- lacivertli takımda cezalı, kadro dışı ve sakat oyuncuların dönmesi de takıma olumlu yansıyacak. Özellikle Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için 8 maç ceza alan Jailson'un takıma katılması teknik direktör Ersun Yanal'ın elini rahatlatacak.

Antalya kampının en iyi oyuncuları arasında yer alan Sambacı, ikinci yarıda sarı lacivertli takımın orta sahadaki jokerlerinden biri olacak. Yanal'ın ihtiyaç olması durumunda Brezilyalı oyuncuyu sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda forvet arkası kullanabileceği belirtiliyor. (STAR)

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