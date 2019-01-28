Ersun Yanal'dan Reyes ve Slimani için flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de transferin bitmesine kısa bir süre kala, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Islam Slimani ile ile ilgili Ersun Yanal'dan flaş bir açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluşa açıklama yaptığı sırada Islam Slimani'nin kadroda olmam nedeninin sorulması üzerien Ersun Yanal, "Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz. Transfer görüşmeleri var. Sanırım Diego Reyes transfer görüşmelerini bitirdi." diyerek Meksikalı stoperin ayrılacağını duyurdu.

Öte yandan beİN Sports'ta açıklama yapan Şansal Büyüka, "Aldığım duyuma göre, Fenerbahçe'ye 3 ya da 4 oyuncu gelecek. Yanılacağımı düşünmüyorum ama kadroyu nasıl boşaltacaklarını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

