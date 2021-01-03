Ersun Yanal: Defansif oynadığımız bir maç oldu

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Yanal, açıklamalarda bulundu.

Ligin 15. haftasında 6-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Önümüze bakmalı ve hemen toparlanarak işimizi daha iyi yapmalıydık. Burada iyi bir çözüm olmalıydı. Bugün sadece defansif oynadığımız bir maç oldu. Oyunun her iki tarafını da iyi oynamalıyız. Bunun için gelişmeliyiz ve her iki tarafı da iyi oynayan bir takım yapmalıyız" diye konuştu.

Kısa aralıklarla maçlara çıktıklarını aktaran Yanal, "Çarşamba-pazar oynamak, özellikle koronavirüsün neden olduğu ortamı da düşünürsek kolay değil. Her takımın çok geniş kadrosu yok. Her gün 'Karşılaşacak mıyız?' diye korktuğumuz koronavirüs belası nedeniyle oldukça gergin haftalar bizi bekliyor. İyi gelişmek ve değişmek en büyük amacımız. Galatasaray'a yolunda başarılar diliyorum. Onlarda da iyi bir kadro var ve iyi oynuyorlar. Bizim de daha iyi hücum yapabilmek adına geliştirmemiz gereken, organizasyonlarımız olacak. Bu haftadan itibaren daha disiplinli ve planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.