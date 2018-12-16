Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ikinci döneminin ilk maçına doğum gününde çıkacak

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayla Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.

Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı.

Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014'te Chelsea ve Beşiktaş'ın da katıldığı Kadıköy'deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.

Ersun Yanal'la Kadıköy'deki lig maçlarında yenilgi yok

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.