Ersun Yanal Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak! Ücreti TL olarak ödenecek

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 17. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de takımın başına artık Ersun Yanal'ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

2 kez görüşülen Ersun Yanal'ın artık sadece resmi imza atması bekleniyor. İşte Ersun Yanal'ın sözleşme detayları...

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Dün ve bugün iki kez bir araya gelen başkan Ali Koç ile Ersun Yanal her konuda anlaşma sağladı. Tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardıkları öğrenildi. Resmi açıklamanın çok yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Ersun Yanal'ın yıllık ücreti Türk Lirası üzerinden ödenecek. Ayrıca deneyimli teknik adam kendi ekibiyle birlikte görev almaya başlayacak.

ERSUN YANAL İLE BİRLİKTE YENİ DÖNEM

Ersun Yanal hamlesiyle birlikte Fenerbahçe'de birtakım değişiklikler de olacak. Öncelikle kadro dışı kalan dört isim, Volkan Demirel, Aatif Chachechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'a af geliyor. Bu dört isim bundan böyle idmanlara A takımla çıkacak.

(Ajansspor)

