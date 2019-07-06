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Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin hedefi her oynadığı kulvarda birinci olmaktır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir" dedi. Transfer politikası hakkında da konuşan Deneyimli teknik direktör, "Transfer yapmak istediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Biz de biliyoruz en kısa zamanda onlarla burada buluşup, hazırlıklarımızı tamamlayarak sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşacak bir birikimle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin hedefi her oynadığı kulvarda birinci olmaktır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Topuk Yaylası’ndaki hazırlık süreciyle ilgili amaçlarını ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile bu sezon hazırlıklara erken başladıklarını belirten Yanal, “U-19 takımı kampta bizlerle. Bu sene kapatılan U-21 takımından da oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın tamamı da U-19 takımında oynayacak durumda. Genç oyuncularımıza, A takımın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. Genç oyuncularımızla birlikte çalışıyoruz. Yine onların antrenmanlarını izliyoruz, gözlemliyoruz. Bazı antrenmanları onlarla yapıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların da tespitini yaptığımız bir kamp dönemi yaşıyoruz. Uzun zamandır altyapıdan Türk futboluna oyuncu kazandıramadık, bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Gönül isterdi ki bir anda yıldız olarak parlatacağımız bir oyuncumuz olsun. Elbette yetenekli oyuncularımız var. İsim isim gitmektense onların belli bir zaman geçirmeleri ve hazırlık yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ HER OYNADIĞI KULVARDA BİRİNCİ OLMAKTIR"

Takımın hedefleri hakkında da konuşan Yanal, "Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir. Büyük hedefleri olan bir camiayız. Hem yetiştirip, hem yarışıp hem de sonuç almak zorundadır. Bugünkü gerçek bu.Geçen sene U-21 takımı ile 58 antrenman yaptık. Biz U-21 takımındaki oyuncularımızı antrenmanlarda fazlasıyla değerlendirdik. Geçen sene yaşadığımız olağanüstü sezonun stresi ve gerginliğiyle genç oyuncularımızla ilgili zaman zaman medya ve taraftardan talep doğdu. Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum. Hem yarışıp, hem de genç oyuncu oynatan bir teknik direktörüm. Bakıldığında rahatlıkla görülecek isimler de var. Genç oyuncuların yetiştirilip, kazandırılması bir süreç işi. Takımımızın pozisyon alma işi" şeklinde konuştu.

"BİZ TÜRKİYE'DE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulunun vizyonu önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Uzun yıllardır altyapıya yatırımın ne kadar eksik ve yetersiz olduğu ortadadır. Bu sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun bir sorunudur. Bunun da bir anda düzelecek bir mesela olmadığını biliyorum. Derin soluklu bir iş. Altyapıdaki oyuncuların oryantasyonlarına katkıda bulunmak ve onların rekabeti öğrenmeleri açısından önemli bir kamp yaşıyorlar. Bütün genç oyuncularımız takımda yer alacak diye bir durum yok. Şu anda elimizde hazır veya yıldız genç oyuncu var diye sorarsanız, biraz zaman ihtiyacımız var diyebilirim. Öncelikle iyi bir takım kurmak ve genç oyuncularımızı da adım adım o kadroya dahil etmek en doğru çözüm. Biz Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Devre arası ve hazırlık kamplarına gençleri dahil ediyoruz. Altyapıya değer veriyoruz, yönetimiyle teknik heyetiyle bir ekip anlayışı ile çalışıyoruz. Diğer A takım oyuncularına gelirsek, milli takımlarda olanlar var. Transfer yapmak istediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Biz de biliyoruz en kısa zamanda onlarla burada buluşup, hazırlıklarımızı tamamlayarak sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşacak bir birikimle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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