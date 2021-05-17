Ersun Yanal: Final için hazırız, ilki istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın 20:45'te Beşiktaş'la karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu finali kazanarak Antalyaspor'a bir ilki yaşatacağımıza inanıyorum." dedi. Yanal, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 21 takımla, ara vermeden uzun bir sezon yaşadıklarını ve ligi geçen hafta tamamladıklarını belirtti. "KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ" Ersun Yanal, "Biz kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım. Onlar da ligde zaman zaman sorunlar yaşadı. Biz de yaşadık. Tek maç var ve ya yeneceksiniz ya yenileceksiniz. Sonuç iki takımın sahadaki performansına bağlı Biz kendi oyunumuza odaklanıp kazanmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var ama zayıf yanları da var" dedi. Türkiye Kupası'nda finale kadar gol yemeden gelen Antalyaspor'da Ersun Yanal, saha içinde stratejilerine sadık kaldıkları sürece hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. "ANTALYASPOR'U YENMEK KOLAY DEĞİL" Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bu sezon yenemediği tek takım olan Antalyaspor'da Ersun Yanal, birçok maçı son anlarda kaybettiklerini belirterek, karşılarında hangi takım olursa olsun kendi futbollarını oynadıkları,mücadeleyi ortaya koydukları sürece Antalyaspor'u yenmenin kolay olmayacağını dile getirdi. Eksik futbolcuları olduğunu aktaran Yanal, ancak bunları eksik olarak görmediğini, eksik ruhla çıkmayacaklarını vurguladı. Rakibin şampiyon olmasının kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden Yanal, rakipten çok kendilerine odaklandıklarını anlattı. Yanal, Beşiktaş'ın aynı statta üst üste ikinci maça çıkacak olmasıyla ilgili, "Saha aynı, zemin aynı, futbol aynı, seyirci yok; bizim için bir şey değişmiyor" yorumunu yaptı.

LUKAS PODOLSKI: KUPAYI KAZANMAYA GELDİK Kariyerinde Almanya Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazanıp kulüpler düzeyinde Galatasaray'la 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu dahil birçok kupa kaldıran Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, İzmir'e kupa için geldiklerini söyledi. Podolski, "Bu bir final, milli takım ve kulüp takımları düzeyinde çok final oynadım. Her final mücadelesi gibi benim için ayrı bir yeri olacak. Bildiğim kadarıyla Antalyaspor en son 20 sene önce finalde mücadele etmiş. 20 sene sonra tekrar finaldeyiz ve bu kupayı kazanmaya geldim. Bu finalin hem kulüp için hem şehir için önemini biliyorum. Taraftarların bu finali ne kadar önemsediğini biliyorum. Onların enerjisini sahaya yansıtacağız. Bu final 90 dakika da 120 dakika da olabilir ama kazanacağız. Buraya tatil için veya İzmir'i görmeye gelmedim. Bu kupayı almak için geldim ve tüm enerjimizi birleştirip kupayla döneceğiz" dedi. "FİNALDE FAVORİ OLMAZ" "Final sadece bir maç" diyen Podolski, "O yüzden favori belirlenmesine karşıyım. Tek maç oynayıp kupa kazanılacak. Zorlu rakiplere karşı neler yapabileceğimizi ligde gösterdik. Finalde tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz buraya kupayı kazanmaya geldik. Bütün arzumuz bu. Yarın final günü. Son dönemlerde iyi oynadık. Çok iyi hazırlandık. Beşiktaş iyi bir takım, şampiyonluğu kazanan kaliteli bir takım ama biz de kaliteliyiz. Yüzde 100'ümüzü verdiğimizde kazanacağımızdan eminim. Kupayı kazanmak bizim elimizde. İyi bir sonuç alıp kazanacağımıza inanıyorum ama futbolda her türlü sonuç var" şeklinde konuştu.