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Ersun Yanal: Galatasaray'a karşı tavır ortaya koyduk

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 0-0 biten Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal, "Bu takımın oyuncuları, Galatasaray'a karşı ortaya koyduğu tavırla bazı şeyleri gösterdi ancak bunun daha iyisini yapacağız" dedi.

Ersun Yanal: Galatasaray'a karşı tavır ortaya koyduk

Ligin çok uzun bir süreç olduğunun altını çizen Ersun Yanal, "Uzun bir süreci yönetiyoruz, bizim oynadığımız bir oyun var ve bu oyunu geliştirmek zorundayız. Zorluğu yüksek, atmosferi iyi bir maç oynadık. Biz futbolumuzu her geçen gün geliştirmek istiyoruz ancak bu çok uzun bir süreç. Derbi kazanmak çok güzel bir şey ancak bunu uzun vadeye yaymak lazım. Henüz istediğimiz seviyede değiliz, gelişmek zorundayız" dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Galatasaray'a karşı ortaya iyi bir tavır koyduklarını vurgulayan Yanal, "Sakat futbolcularımızın bir kısmı iyileşti ancak hala iki kanat oyuncumuz var. Isla yine sakatlandı. Sakat futbolcuların uzun süre olmaması başka bir dinamik. Biz iyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. Bu takımın oyuncuları, Galatasaray'a karşı ortaya koyduğu tavırla bazı şeyleri gösterdi ancak bunun daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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