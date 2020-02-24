Ersun Yanal: Hakem bizi resmen biçti

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertli futbolcular hakem Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.
Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım, hakem Halil Umut Meler'in art niyetli olarak maça çıktığını iddia ederken; iki futbolcuyu destekleyen açıklamalar Ersun Yanal'dan geldi.
CNN Türk yorumcusu, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a konuşan Ersun Yanal: "Derbide hakem Halil Umut Meler resmen bizi biçti" dedi.
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