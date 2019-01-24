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Ersun Yanal: Hep beraber el ele verip buradan çıkacağız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası, “Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” dedi. Yanal'ın basın toplantısı 1 dakika 10 saniye sürdü.

Ersun Yanal: Hep beraber el ele verip buradan çıkacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe antrenörü, "Her Fenerbahçe sevdalısı gibi biz de oldukça üzgün ve kırgınız. Biz de aynı duyguları hissediyoruz. Belki de daha fazlasını hissediyoruz. Umarım en kısa süre içinde takviyelerle, takımımızı daha farklı dinamizmle sahada yer alacak konuma getirmemiz gerekiyor. Camiamız, yönetimimiz, biz hep beraber el ele verip buradan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"SORULARI SONRA CEVAPLAYACAĞIZ"

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifede eden Ersun Yanal, "7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu süprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" diye konuştu.

Skrtel'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili görüşü sorulan teknik adam, "VAR tartışılıyor ama biz önce kendimize bakmalıyız ve kendi üzerimizden eleştirilerimizi doğru yapmalıyız" cevabını verdi.

Transfer için konuşan Yanal, "Moses transferi için çalıştığımız bir oyuncu, ayrıntılar kaldı. Transfer çalışmaları sürüyor" dedi.

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