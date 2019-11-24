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'İlginç bir lig yaşıyoruz'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2019 22:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz eşitlikle sonuçlanan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Ligde 8 takım çok yakın puanlarla devam ediyor, ilginç bir lig yaşıyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

'İlginç bir lig yaşıyoruz'

Golsüz berabere biten karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Zorlu bir maçtı ama kazanamadığımız hiçbir maç bizim için başarılı oldu diyemem” dedi.

Sahaya çıktıklarında eksiklikleri telafi edebilecek bir takım olmaları gerektiğini dile getiren Yanal, “Yüzde 60 topa hakimiyetle oynadığımız bir oyun oldu. Kaleye 20’ye yakın şut attık. Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyundu. Ama bu oyunu golle süslemek gerekiyordu. Oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsatlar yakaladık son dakika, daha farklı olabilirdi” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de 8 takımın birbirine çok yakın puan ile devam ettiğini de dile getiren Yanal, “İlginç bir lig yaşıyoruz. 3’te 1’lik bir bölümü bitirdik. Oldukça düşük puan barajı ile gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyoruz. Bizde özellikle gol performansını arttırıp biran önce diğer gol pozisyonundaki oyuncuları devreye sokup bu yarışta yüksek performans sergilemek istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan oyuncu değişiklikleri ile ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Yanal, “Her oyunun bir planı var. Bugün de organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre doğruydu. Ama ben performanstan memnunum” dedi.

Yanal, Fenerbahçe’nin galibiyetten mutlu olduğunu ve galibiyetin tek sloganları da olduğunu belirterek, “Biz galip gelmek için sahaya çıkıyoruz” dedi.

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Fenerbahçe ersun yanal

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Iyi ki sen varsin Fenevin başında..başka biri olaydi şuan açık ara liderdi şikebahce
yaMal bes belli ki şikeli lig. tüpçü boyle istiyor nihat uyguluyor.
sayende enteresan gecıo hoca lig sonuncusuna yenıldın antalyayı herkes yenıo hocası istifa etti kendi sahanda ona yenıldın fb sampıyon olucak diosun alperi forvet oynatıosun ozan t yı sag bek oynattın dirarı solbek oynattın stopersiz kac mac oynadın sacma sapan işler yaptın kaybettin puanları 36 puanlı 12 haftada 21 puan aldın 15 puan havaya gitti hiç şampıyon olucak bir hava yok takımda emreye sırtını dayadın her gecen hafta emre düşüşte gecen seneki fiyaskodan sonra boyle eksik kadromu yapılır allah askına bıtık alperi forvete koyuyoaın m ekici nerde alper tolgay ekiciden dahamı ıyı
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