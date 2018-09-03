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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediği iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Cocu'nun geleceği tartışılırken, Ersun Yanal iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ersun Yanal'ın da Fenerbahçe'nin başına geçme konusunda istekli olduğu belirtildi.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediği iddia edildi!

Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

Kulübe yakın kaynaklar, kötü gidişin sona ermemesi ve Cocu'nun takımdan ayrılması durumunda öne çıkan ilk ismin Ersun Yanal olduğunu ifade ediyorlar.

Mevcut yönetimde de Yanal'ın takımın başına gelmesini isteyenlerin olduğu öğrenilirken, Ersun Yanal'ın da yeniden eski takımının başına geçmek istediği gelen haberler arasında.

(Takvim)

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Fenerbahçe ersun yanal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani zaten konya ve bjk macları kayıp gecerse cocu durmaz heralde bekleyıp gorucez
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