Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediği iddia edildi!

Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

Kulübe yakın kaynaklar, kötü gidişin sona ermemesi ve Cocu'nun takımdan ayrılması durumunda öne çıkan ilk ismin Ersun Yanal olduğunu ifade ediyorlar.

Mevcut yönetimde de Yanal'ın takımın başına gelmesini isteyenlerin olduğu öğrenilirken, Ersun Yanal'ın da yeniden eski takımının başına geçmek istediği gelen haberler arasında.

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