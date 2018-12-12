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Ersun Yanal'ı bekleyen büyük tehlike!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye tarihinin en erken şampiyonluklarından birini yaşatan ve son zaferinin mimarı, bu sefer derya gibi dertlerle buluşacak. Ersun Yanal'ın önce futbol dışındaki sorunları halletmesi gerekiyor.

Ersun Yanal'ı bekleyen büyük tehlike!

Ersun Yanal, 2013-14 yılında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdığında sarı-lacivertli taraftarların gönlünde önemli bir yer kazanmıştı. Çünkü en erken şampiyonluklarından biriydi bu. Aziz Yıldırım yönetimi, futbol dışı gerekçelerle Yanal'ın görevine son verdi. Bu karar taraftar ile Yıldırım'ın arasını açtı. Yanal'dan sonra gelen hocaların başarısızlığı Yıldırım'a tepkiyi, Ersun Hoca'ya aşkı körükledi.

Ali Koç göreve geldiğinden beri taraftarlar sadece Yanal'ı haykırdı. Sonunda beklenen oldu. Fakat Ersun Hocayı 2013-14'ün aksine çok zorlu bir süreç bekliyor. Aykut Kocaman'dan dinamik bir takım alan Yanal, kendi felsefesini de sahaya yansıtmış, 28 puan kaybı yaşarken 74 puanla zirve görmüştü. Oysa Fenerbahçe bu sezon 15. hafta itibarıyla zaten 31 puanlık bir kayıp yaşamış hâlde.

BİRAZ ZAMAN ALACAK

Kimse Ersun Hoca'dan imkânsızı başarmasını beklemiyor. Ama takımı toparlamanın da kolay olmayacağı aşikâr. Yanal, öncelikle Samandıra'daki tansiyonu düşürmek, oyuncular arasındaki bağları onarmak, yeniden birlik beraberliği inşa etmek zorunda. Birbirlerine selam vermekten dahi imtina eden, Akhisar'dan otobüsle dönünce takımdan ayrılmayı kafasına koyan oyuncu grubuyla bunu başarmak ciddi emek isteyecek. Pek tabii bir de öz güven problemi var. Takımdaki herkes inancını kaybetmiş durumda. Bireysel performanslar yerlerde sürünüyor. Güçsüzlükler sakatlıkları tetikliyor. Yine de bütün bu olumsuz tablo Yanal'ı endişelendirmiyor. Kapsamlı bir analiz hazırlayan Ersun Hoca, kısa vadede takımı Avrupa'ya taşıyacak bir performans planlıyor.

YANAL'IN TAVRI NET: COMOLLI DÜŞÜNSÜN

Ersun Yanal, taraftarların kovulmasını istediği Comolli'yle çalışabileceği iletti. Ersun Hoca "Transfer planlamasını ben yaparım. Transfer yapılacak mevkileri ben belirlerim. Transfer edilecek oyuncuları ben seçerim. Görüşmeleri Comolli yapar. Birlikte çalışmamızda sıkıntı olmaz" ifadesiyle tavrını ortaya koydu.

(Türkiye)

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Fenerbahçe ersun yanal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fairplay i boş verin devre arasında ersun hocanın istediği futbolcuları alın. biz oynayan bir takım istiyoruz başkan...
bence bu sene feneri şampiyon yapar ama tesislere karı kız atmasa:))
ersunda bişey yapamaz
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