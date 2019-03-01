Ersun Yanal, Islam Slimani'yi Çaykur Rizespor maçının kadrosuna almadı

Fenerbahçe'de 3-0'dan geri dönerek 3-3'lük beraberliğin yakalandığı Beşiktaş derbisinin ardından Rizespor maçında tek hedef 3 puan.
Hazırlıklarını tamamlayan ve kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, dikkat çeken bir hamleye imza attı.
SEZON SONUNA KADAR OYNAMAYABİLİR
Deneyimli teknik adam Beşiktaş maçında da kadroya almadığı Islam Slimani'yi Rizespor maçı kadrosuna da almama karar verdi.
Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Cezayirli oyuncunun, Andre Ayew'in de forvet alternatifleri arasında görülmesinin ardından sezon sonuna kadar da tekrar oynaması planlanmıyor.
Golcü isim, Fenerbahçe'nin bu hafta yaptığı antrenmanlarda salonda yer almış ve takımla çalışmamıştı.
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