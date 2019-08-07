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Ersun Yanal: Keyif veren bir takımla beraber olacağız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası hücumda iyi olduklarını ancak savunmada sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Bunun için zamana ve biraz çalışmaya, zorlamaya ihtiyacımız var. Bu bireysel değil takım olarak değerlendirilmeli. Kaleden forvete kadar bir koordinasyon gerekli” dedi. Yanal, Emre Belözoğlu içinse, “Emre Türk futbolu için önemli bir karakter. Bugün bunu bir kez daha kanıtladı” değerlendirmesini yaptı.

Ersun Yanal: Keyif veren bir takımla beraber olacağız

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak hücumda iyi ancak savunmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Yanal, “35 gün süreç vardı geride bıraktığımı. Dinlediğimiz günler, çalıştığımız günler var. Az kaldı ligler başlayacak. Milli takımlardan geç gelenler oldu. Sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Hasan Ali haricinde birkaç hafta içinde onlar da dönecek. Biz hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemde herkesi kullanmak ve değerlendirmesini yapmak önemli. İyi hücum yapıyoruz Takım olarak savunmada bazen sıkıntılar çekiyoruz. Bunun için zamana ve biraz çalışmaya, zorlamaya ihtiyacımız var. Bu bireysel değil takım olarak değerlendirilmeli. Kaleden forvete kadar bir koordinasyon gerekli. Bunları hallettiğimiz zaman keyif veren bir takımla beraber olacağız. Bu yüzden umutluyum” dedi.

"TARAFTARIN İSTEDİĞİ OYUN GELECEK"

Taraftardan destek de isteyen Yanal, “Biz şampiyon olduğumuz son dönemde de buradaydım. Taraftarın bizi ne kadar güçlü desteklediğini gördük. Bu gücü de kullandık. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçen sene yarışta olmamıza rağmen bizi son ana kadar desteklediler. Elbette ki onların istediği arzusu yerine gelecek. Onların istediği oyun için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

"EMRE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAKTER"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında, “Serdar’ın kolunda bir çatlak var kapanmasını bekliyoruz. Talihsiz bir sakatlık oldu. Umarım 10 gün içinde çalışmalara başlar. Ciğerci bu hafta bizimle olacak Tolgay’u ise 10 günü var. Sadece Hasan’ı ilginç bir sakatlığı var” değerlendirmesini yaptı.

Emre Belözoğlu için ayrı bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, “Emre Türk futbolu için önemli bir karakter. Ortaya koyduğu disiplin ve profesyonellik genç oyunculara örnek olan bir oyuncu. Bugün bir kez daha kanıtladı. Emre’nin oyunculuk ruhunun genç ve güçlü olduğunu düşünüyorum. O karakterden çıkan sonu ortada” şeklinde konuştu.

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