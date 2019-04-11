Ersun Yanal mı, Fatih Terim mi?

TERİM'İN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın rekabetinde Terim tamamında Galatasaray'ın başında yer alırken, Yanal, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 10 maçın 9'unu kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal bir kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 5 maç ise berabere bitti.

O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 6 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle 11. randevuyla devam edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE SAHA AVANTAJINA GÜVENİYOR Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon iç sahada ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor. Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç sahada son dönemdeki olumlu, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Galatasaray ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

TEK DERBİDE RAKİP OLDULAR İki teknik adam kariyerlerinde sadece bir kez derbide karşı karşıya geldi. TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı verdi. Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adam kariyerlerinde yine bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birbirlerine 14 Nisan'da rakip olacak.

YANAL'IN TEK GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE Ersun Yanal, Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı tek galibiyetini yaklaşık 17 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti. Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim'in Galatasaray'ını Ankara'da 1-0 yendi. Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 7 maçta Yanal'ın takımları galibiyet mutluluğu yaşayamadı.

FENERBAHÇE, ERSUN YANAL İLE SAHASINDA YENİLMEDİ

Bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Tecrübeli çalıştırıcının gelişi öncesinde seyircisi önünde 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan sonra ise Kadıköy'de 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilmedi. Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sahasında 23 gol atıp, 18 gol yiyen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 16 puanı kaybetti.

GALATASARAY'IN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 4 maçı da dış sahada oynadı. Süper Lig'in geride kalan 27 haftasında 16 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-kırmızı ekip, 4 kez de mağlup oldu. Galatasaray sahasındaki maçlarda ise 10 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 8 puan kaybederken, 34 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 13 maçın 6'sını kazanabildi. Üç müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Rakip sahada 18 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gole engel olamadı.