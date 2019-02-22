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Ersun Yanal: Önümüze bakmak zorundayız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.02.2019 00:06 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rus ekibi Zenit'e 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: Önümüze bakmak zorundayız

UEFA Avrupa Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi Zenit’e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Elendiğimiz için üzgünüm. Zenit takımına bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum. Kendi kontrolümüzde ve kendi hatalarımızda bir maç oldu. Oyunun başındaki gol bizim planladığımızın dışında bir durumdu. Yine aynı şekilde ikinci gol ve bizim çalıştığımız yerden gelmesinden dolayı üzüldük. Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz üçüncü golle yenilmiş oldu” diye konuştu.

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