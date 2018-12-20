SPOR

Ersun Yanal: Takım savunması üzerinde durmalıyız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.12.2018 23:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, takım savunmasının önemine vurgu yaparken, salı ya da çarşamba günü transferle ilgili kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Ersun Yanal: Takım savunması üzerinde durmalıyız

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 5-2 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları;

Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Hangi maç olursa olsun kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe'nin kazanmaktan öte hedefleri vardır. Bunların içinden sadece biri kazanmaktır. Bugün de kazandık. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi bir oyunu planlayacağımız süreç başladı.

"TAKIM SAVUNMASI ÜZERİNDE DURMALIYIZ"

40 dakikalık bir Erzurumspor maçı, bugün de zaman zaman... Tabi eksilerimiz ve eksiğimiz var. Olmaması gereken ve üzerinde durmamız gereken takım savunması var. Takım savunması üzerinde sertliği ortaya koyarak birlikte savunma yapar hale gelmek için daha iyi önlemler almalıyız.

"SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ BASIN TOPLANTISINDA ANLATACAĞIM"

  1. yıldız için yaratılacağı bir takım konusunda hiç şüphem yok. Salı veya Çarşamba günü toplantı basın toplantısı yapacağız. Bu toplantıda nasıl bir plan içinde olduğumuzu anlatacağım. Taraftarlarımızı ve camiamızı bilgilendireceğim. Ligin ikinci yarısının bölümünün, kupa ve Avrupa'daki hedefini çok net bir şekilde anlatacağım. Planlarımızı yoğun bir şekilde hazırlıyoruz. Çünkü bu dili anlatırken, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir dil olmalı.
    Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!
Ersun Yanal'dan iki isme afErsun Yanal'dan iki isme af
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Cenk Gönen'in Malaga kariyeri kabus oldu! Tesislere taksiyle gidiyor

Cenk Gönen'in Malaga kariyeri kabus oldu! Tesislere taksiyle gidiyor

Arsenal'de Mesut Özil gözden çıkarıldı!

Arsenal'de Mesut Özil gözden çıkarıldı!

Lionel Messi Pepe'nin Barcelona'ya transfer edilmesini istemedi

Lionel Messi Pepe'nin Barcelona'ya transfer edilmesini istemedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal: Takım savunması üzerinde durmalıyız

Yanal'dan transfer açıklaması!

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

Ersun Yanal’dan Aatıf ve Dirar’a yeşil ışık

Ersun Yanal'dan iki isme af

Ümit Özat: Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır

Özat: F.Bahçe'nin forması 2 puan alır

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Dortmund'da gündem Eljif Elmas

Fenerbahçe Hasbro markasıyla anlaşma imzaladı

Fenerbahçe resmen anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.