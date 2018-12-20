Ersun Yanal: Takım savunması üzerinde durmalıyız

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 5-2 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları;

Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Hangi maç olursa olsun kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe'nin kazanmaktan öte hedefleri vardır. Bunların içinden sadece biri kazanmaktır. Bugün de kazandık. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi bir oyunu planlayacağımız süreç başladı.

"TAKIM SAVUNMASI ÜZERİNDE DURMALIYIZ"

40 dakikalık bir Erzurumspor maçı, bugün de zaman zaman... Tabi eksilerimiz ve eksiğimiz var. Olmaması gereken ve üzerinde durmamız gereken takım savunması var. Takım savunması üzerinde sertliği ortaya koyarak birlikte savunma yapar hale gelmek için daha iyi önlemler almalıyız.

"SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ BASIN TOPLANTISINDA ANLATACAĞIM"