Ersun Yanal: Umarım hakemler artık toparlarlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İşte Ersun Yanal'ın değerlendirmeleri... "Rakibimizi kutluyorum. Son 3 maçta 119 koşmuşlardı. Atlet, organize bir takım. 6 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Özgüveni artan, iyi oynayan bir takım. Biz de Beşiktaş maçında iyi oyun, iyi bir geri dönüş vardı. Sürekli bu oyunu oynamak, özgüveni kazanmak, takım olmak gibi sorunlarımız vardı. Bir sarmalın içerisindeydik. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ama oyunu eleştirecek çok yön var. Ucundan, neresinden yakalarsanız eleştirilecek yerler var. Beklentilerin daha farklı olduğunu da biliyoruz. Fenerbahçe birkaç hafta böyle 3 puanlar alınca çok daha farklı oyunlar oynayacağını da biliyorum. Taraftarımız, taraflı tarafsız herkesin takdirini de biliyorum. Bugün sadece 3 puan. "UMARIM HAKEMLER ARTIK TOPARLAR"

Tartışılacak çok şey var, hakemleri tartışmak istemiyoruz. Rizespor da, biz de tartışacağız ama bu konuyla ilgilenmek istemiyoruz artık. Hakemleri yönetecek farklı bir grupla yola çıkıldı. Umarım, hakem takımlarını toparlarlar artık. Hakemlerimize ve onlara destek olmalıyız. Bizim ve rakibimiz lehine, aleyhine hakemler hata yapacak. Önemli olan sonucu etkilemesin.

Rizespor, bize baskı kurup top kayıpları yaşattı. Bizim yakaladığımız kritik pozisyonlar var. Bir adım öne geçsek, topu oradan çıkarsak lehimize dönecek ama rakibin lehine döndü. Bu sonuçlarla beraber oyunun da pekişeceği günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum." VALBUENA: KENDİ KENDİMİZE İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDIK

Futbolculardan Mathieu Valbuena, "En önemlisi galibiyetti. Beşiktaş derbisinde geçen hafta güzel bir geri dönüş yaptık. Geçen haftaki puan elbette önemliydi ama geride kaldı. Bu maçta 3 puan istiyorduk. Geriye düştük ama devre olmadan 2-1'i bulduk. Daha sonra kırmızı kart pozisyonu vardı. 2-2 olunca ise işimiz zorlaştı. Kendi kendimize işimizi zorlaştırdık. Daha sonra penaltı golüyle maçı kazandık. Mutluyuz. Kendi sahamızda da oynasak 10 kişi kalan takımlara karşı zorlanabiliyoruz. Eksik kalan takımlar daha fazla efor sarf etmeye başlıyor. Sizin sertliğinizi kesin bozmamanız gerekiyor. Birkaç dakika bu sertliği gösteremedik ve gol yedik. Lig sıralaması açısından önemli bir galibiyetti. Beşiktaş derbisindeki geri dönüşten sonra bu galibiyet daha da anlam kazandı" şeklinde konuştu.

SERDAR AZİZ: GOLÜ EŞİME ARMAĞAN EDİYORUM

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Serdar Aziz, "Takım antrenmanlarından eksik kalmıştım. Aşağı yukarı 1 haftalık idmanla Kayseri maçına çıktım. Taraftarın karşısına ilk kez çıktım bugün. İlk günden beni bağırlarına bastılar, teşekkür ediyorum onlara. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bu golü de eşime armağan ediyorum. Onun bu süreçteki bana desteği çok önemliydi. Maç sonunda da formamı ona götürdüm. Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynaması gerekiyor. Böyle büyük bir kulübün 10 kişi kalmış rakibe karşı daha iyi oynaması gerekiyor. İkinci golü yemememiz gerekiyordu. Benim en iyi oyunum da bu değil, hepimiz daha iyi olmak için çok çalışıyoruz. Bu sene geç kaldık, umarım gelecek sene daha iyi olacağız" diye konuştu. MOSES: GELDİĞİMDE YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLDİM

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses ise "Öncelikle çok büyük, önemli bir 3 puan aldık. Maça iyi başlayamadık ama ayağa kalktık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur ama biz kazandık. Buraya geldiğimde yüzde 100 hazır değildim. Chelsea'de ligin ilk yarısında oynama fırsatı bulamamıştım. Fenerbahçe'de teknik direktörüm bana fırsat veriyor. Maç oynadıkça daha da iyi durumda olacağım. Oynadığım her maç avantaj. Kısa sürede daha iyi duruma geleceğim. Mutlaka yüzde 100 hazır olacağım ve oyunumdan keyif alacağım. Benim için hiç fark etmez. Sağda, solda, herhangi bir yerde oynarım. Bu hocamızın kararı. Takıma yardım ettiğim müddetçe hiçbir sorun yok. Benim için ve takım için tek hedef takımı puan tablosunda biraz daha yukarı çekmek" dedi.