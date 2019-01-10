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Ersun Yanal: Ya Skov'u alın ya da kulübün parasını harcamayın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Robert Skov konusunda ilginç bir istekte bulundu. Yanal'ın, Skov ya da onun gibi üst düzey bir oyuncu alınmayacaksa kulübün parasının boşa harcanmaması gerektiğini Semih Özsoy'a ilettiği öğrenildi.

Ersun Yanal: Ya Skov'u alın ya da kulübün parasını harcamayın

Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli isim önermeye, menajerlerle görüşmeye, Ersun Yanal da reddetmeye devam ediyor... Sanabria ile başlayan, Isimat-Mirin ve Diabate ile devam eden reddetme furyasına son birkaç günde MLS’te oynayan Honduraslı Elis, Bulgar CSKA’da oynayan Despodov ve Hollanda’nın Heracles takımında forma giyen Peterson da eklendi.

FC Kopenhag’ta oynayan Robert Skov üzerinde duran Ersun Yanal, üst düzey bir oyuncu alınmayacaksa kulübün parasının böyle oyunculara harcanmaması konusunda Semih Özsoy’a mesaj gönderdi.

Bu arada Damien Comolli’nin menajeriyle temas kurduğu Despodov’u Kasım ayında Hasan Şaş canlı olarak izlemiş, bu haber Bulgar basınına yansımıştı. Şaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için yetersiz raporu vermişti. (FOTOSPOR)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
takımın en az 4 oyuncu ile yenilenip ruhsuz grubun yollanması veya kesilmesi gerekir..benzia neustader şener harun orta özürlü hasanali gibilerin yerini gençlere vermesi şarttır artık...bu yılki hedef türkiye kupası olmalıdır..
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