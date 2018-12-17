SPOR

Ersun Yanal: Yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluluk duyuyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.12.2018 19:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, ilk maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, Fenerbahçe taraftarından övgü dolu sözlerle bahsederken, takımın gereken mücadeleyi göstereceğinin garantisini verdi.

Ersun Yanal: Yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluluk duyuyorum

Fenerbahçe ile tekrar anlaşan ve ilk maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile çıkacak olan teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Ersun Yanal, doğum gününde ilk maçına çıkacağının hatırlatılmasının üzerine ''Tesadüf, ilk maçımız ve doğum günüm. Önemli olan Fenerbahçe için doğum günü. Bir değişim için buradayız. Tekrar burada olmaktan ve yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ...''

Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderen Yanal, ''Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan ve destekleyen Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi olması gereken mücadeleye ortak edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe taraftarının ortaya koyduğu tavrı hepimiz çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı, ülkede arkasında olduğu camiayı nasıl desteklemesi gerektiğini defalarca ortaya koydu. Taraftarın istekleri ve arzuları herkes için önemli. Sorumluluğumuzu biliyoruz.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'NİN YARIŞIN İÇİNDE OLMASI...''

Ersun Yanal, son olarak ise ''Elbette 2-3 günde bir şeyleri değiştiremezsiniz ama oyuncuların mental olarak Fenerbahçe taraftarı ile buluşması iyi olacak. Fenerbahçe'nin yarışın içinde olmasını sağlamak hepimizin görevi ve biz de bunu sağlamak için her türlü fedakarlığa hazırız.'' dedi.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Zenit'ten olay Fenerbahçe yorumu!Zenit'ten olay Fenerbahçe yorumu!
F.Bahçe'den ilk Zenit yorumu geldi!F.Bahçe'den ilk Zenit yorumu geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Beşiktaş ile Pepe için Wolverhampton devrede

Beşiktaş ile Pepe için Wolverhampton devrede

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

Benfica'dan ilginç Galatasaray paylaşımı!

Benfica'dan ilginç Galatasaray paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal: Yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluluk duyuyorum

Yanal'dan maç öncesi ilk sözler!

Zenit'ten Fenerbahçe yorumu: Türkiye'nin 17.'si

Zenit'ten olay Fenerbahçe yorumu!

Damien Comolli ve Volkan Ballı'dan Zenit yorumu!

F.Bahçe'den ilk Zenit yorumu geldi!

Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de

Yanal'dan sonra o isim de F.Bahçe'ye döndü

Fenerbahçe'de Ersun Yanal devre arasında ciddi değişiklik yapacak

İşte Ersun Yanal'ın ilk 11'i

Ersun Yanal, ilk idmanında takımla konuşma yaptı

Ersun Yanal'dan çarpıcı konuşma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.