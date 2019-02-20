Ersun Yanal Zenit maçında Slimani'nin yerine Ayew ile başlayacağını açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında yarın Zenit ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Zenit'in güçlü yönlerini bildiklerini ifade ederek, ''İki takımın da güçlü yönlerini birbirlerine kabul ettirmeye çalışacağı bir maç olacak. Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız'' dedi. ''TEMPOMUZU RAKİBE KABUL ETTİRMEK DURUMUNDAYIZ'' Zenit'in tek dezavantajının Rusya ligine verilen ara olduğunu ifade eden Ersun Yanal, ''İlk devresi 1-0 bizim lehimize kapandı, bu avantajı korumak ve rakibimizin güçlü yönlerini engellemeye çalışacağız. Özellikle maçın başındaki oyun iştahımızı ve tempomuzu rakibe kabul ettirmek durumundayız'' diye konuştu ''SORUN TOPU İÇERİ SOKMAK'' Yanal, sarı lacivertli ekibin pozisyonları değerlendirmekte zorluk çektiğini dile getirerek, ''Oynadığımız maçlardaki beceri oranına bakarsak, en kötü beceri oranlarından bir tanesine sahibiz. Oyunun hücum bölgesine kadar getirilip, topun kaleye atılması noktasına kadar herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistiği bizden çok daha yüksek. Sorun topu içeri sokmak. Bunun sayısını artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SLIMANI'Yİ OYNATMAYACAĞIM, FORVET AYEW" Slimani'yi oynatmayacağını kaydeden Yanal, "Gücünü kanıtlamış iki stoperimiz var. Sadık ve Skrtel. Uzun zamandır oynamayan ama kalitesi belli olan Şener var. Bu maçları oynayabilecek oyuncu bunlar. Slimani'yi kullanmakta bazı tereddütlerimiz var, büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew ilk 11'de oynayacak. Forvet pozisyonuna alışık bir oyuncu. Valbuena sakat zaten, buraya gelmedi. Derbi maçına yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi. ''TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA YÜKSEK MOTİVASYONDA KALMAMIZ GEREKİYOR'' Ersun Yanal, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yüksek motivasyonda kalmaları gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: ''Türkiye liginde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı, Avrupa'daki bu şansımızı devam ettirmek tabii ki çok büyük bir arzumuz. Karşımızdaki rakip de güçlü bir rakip, Rusya lideri. Biz de güçlü bir takımız ve bu turu geçmek istiyoruz.'' SKRTEL: ÇOK İYİ HAZIRLANDIĞIMIZA İNANIYORUM Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Martin Skrtel ise şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta önce Zenit'le oynadık. Bizi nelerin beklediğini iyi bir şekilde biliyoruz, rakibimizi tanıyoruz. Çok iyi hazırlandığımızı inanıyorum. Benimle ilgili olarak ise buraya dönmek her zaman çok güzel. 3.5 yıl burada oynadım, sadece güzel anılar var aklımda. Benim geleceğimin herhangi bir önemi yok, yarın Zenit ile oynayacağız bir karşılaşma var. Şu anda tamamen bu maça odaklanmış, tamamen bu maça konsantre olmuş durumdayız. Sonrasında ne olacağını ilerleyen dönem gösterecek."