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  4. Ertelenen ÇDSO konserine yoğun ilgi

Ertelenen ÇDSO konserine yoğun ilgi

ADANA HABERLERİ  | 10.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yapılan düzenlemeler nedeniyle ertelenen Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Beethoven’ın 250.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yapılan düzenlemeler nedeniyle ertelenen Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Beethoven’ın 250. Doğum Yıldönümü Konseri seyircilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenlemeler sonrası konserlerini ertelemek zorunda kalan ÇDSO, Adanalı sanatseverleri müzikten yoksun bırakmamak için Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının destekleriyle biletleri geçen haftadan tükenen Beethoven’ın 250. Doğum Yıldönümü konserini gerçekleştirdi. Orkestra Şefi Orhan Şanlıel, konser öncesi yaptığı konuşmada sanatseverlere bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Biletlerin geçen haftadan tükendiğini ve uyum sürecinde konserlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden Şanlıel, konseri gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ve bu süreçte konser için prova alma vakitlerinin kalmadığını ve provasız bir şekilde ilk defa konser gerçekleştirdiklerini aktardı.

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