Ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, şubatta Çorum'da yapılacak

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nın yeni tarihi açıklandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen şampiyona, 2-6 Şubat tarihlerinde Çorum'da Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz