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Ertelenen Uluslararası Mersin Maratonu, ekim ayında yapılacak

MERSİN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Ertelenen Uluslararası Mersin Maratonu, ekim ayında yapılacak

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu, 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Seçer, yaptığı yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı yapılan çalışmalara değinerek, virüsle mücadele için kriz merkezi oluşturulduğunu, kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldığını aktardı.

22 Mart'ta yapılması planlanan maratonun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatan Seçer, "Bizim için önemli bir etkinlikti ancak bunu 23-25 Ekim'e ertelemek durumunda kaldık. Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde insanlık bu mücadeleden galip çıkacak ve hayatımız normalleşecek." ifadelerini kullandı.

Vahap Seçer, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla düzenlenecek maratonun, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) "Silver Label" kategorisinde sınıflandırıldığını vurguladı.

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