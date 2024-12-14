Ertem Şener tam 19 yıl önceki videoyu yayınladı! Birce Akalay'ın estetiksiz halini görenler inanamadı! Sosyal medyada viral oldu

Şimdilerde; Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın yer aldığı 'Beyaz Futbol' programının sunuculuğunu üstlenen Ertem Şener sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Ertem Şener, tam 19 yıl öncesine ait 2005 yılı Şampiyonlar Ligi yayınından bir anını yayınladı. Şener'in programdaki partnerinin Birce Akalay olması dikkat çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI



Oyunculuk kariyerine adım atmadan sunuculuk yapan Akalay'ın eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.

YORUM YAĞDI



Birce Akalay'ın yıllar önceki haline sosyal medyada; 'tanıyamadım', 'bambaşka biri', 'estetik harikasıymış' gibi yorumlar yapıldı.

Akalay daha önce katıldığı bir programda estetik iddialarına yanıt vermiş ve ''Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Herkesin yaptırdığı kadar ufak tefek dokunuşlar var.'' demişti.