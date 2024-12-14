MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ertem Şener tam 19 yıl önceki videoyu yayınladı! Birce Akalay'ın estetiksiz halini görenler inanamadı! Sosyal medyada viral oldu

Ertem Şener tam 19 yıl önceki videoyu yayınladı! Birce Akalay'ın estetiksiz halini görenler inanamadı! Sosyal medyada viral oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde 'Beyaz Futbol' programının sunuculuğunu üstlenen Ertem Şener sosyal medya hesabından 2005 yılı Şampiyonlar Ligi yayınından bir anını paylaştı. Şener'in programdaki partnerinin Birce Akalay olması dikkat çekti. Ancak Akalay'ın estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti. O video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ertem Şener tam 19 yıl önceki videoyu yayınladı! Birce Akalay'ın estetiksiz halini görenler inanamadı! Sosyal medyada viral oldu

Şimdilerde; Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın yer aldığı 'Beyaz Futbol' programının sunuculuğunu üstlenen Ertem Şener sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Ertem Şener, tam 19 yıl öncesine ait 2005 yılı Şampiyonlar Ligi yayınından bir anını yayınladı. Şener'in programdaki partnerinin Birce Akalay olması dikkat çekti.

şener 1

GÖRENLER TANIYAMADI

Oyunculuk kariyerine adım atmadan sunuculuk yapan Akalay'ın eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.

ŞENER 2

YORUM YAĞDI

Birce Akalay'ın yıllar önceki haline sosyal medyada; 'tanıyamadım', 'bambaşka biri', 'estetik harikasıymış' gibi yorumlar yapıldı.

AKALAY 1

Akalay daha önce katıldığı bir programda estetik iddialarına yanıt vermiş ve ''Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Herkesin yaptırdığı kadar ufak tefek dokunuşlar var.'' demişti.

akalay 2

Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Ertem Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşi de o listede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşi de o listede

Çiğköfte altından daha çok kazandırdı!

Çiğköfte altından daha çok kazandırdı!

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

Asgari ücrette zam beklentisi ortaya çıktı!

Asgari ücrette zam beklentisi ortaya çıktı!

Muslera devri kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... Kale ona emanet!

Muslera devri kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... Kale ona emanet!

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.