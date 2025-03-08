Ertuğrul Doğan'dan olay sözler! "adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz" Cezasına tepki gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bir süre önce Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

"TÜM MAZLUM KULÜPLER İÇİN"

Ertuğrul Doğan, "Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir. Trabzonspor olarak bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu'nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz. Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız" dedi.

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSMAYCAĞIZ"

Doğan, verdikleri mücadelenin yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davası olduğuna işaret ederek, "Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz. Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli başkanımız Özkan Sümer'in dediği gibi haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz. Haksızlığa karşı susmayacağız." ifadelerini kullandı.