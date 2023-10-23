SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ertuğrul Doğan: Hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak

Ertuğrul Doğan: Hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak

23.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Şampiyon olduğumuz yıldaki gibi tekrardan aynı şekilde birlikte hareket ederek taraftarlarımızla, iş adamlarımızla, STK'larımızla bir arada durarak hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin Türkiye'de 1999 yılından bu yana olan tek delege derneği olduğunu kaydeden başkan İsmail Turgut Öksüz, "Hem nitelik hem de nicelik olarak en güçlü derneğidir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi iş adamlarından oluşan ve kademe kademe üniversiteli Trabzonsporlular derneği ve gençlik kollarından oluşan Trabzonspor'un başkanı, bugün sayın başkanım ve daha önceki başkanlarım döneminde en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Biz, tribün taraftar derneği değiliz. Biz Trabzonspor'umuzun hem başkanımızın hem de yöneticilerimizin yükünü almak adına müracaat eden değerli Trabzonlu hemşehrilerimizin Trabzonspor kongre üyesini daha fazlaya çıkarmanın aracılığını yapan bir derneğiz. Trabzonspor'un en güçlü olduğu dönemler STK'ların yanında olduğu dönemlerdir. Bu amaçla bir araya geldik. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN: ABDULAH AVCI İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIK, KUPALAR KAZANDIK

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise yaptığı açıklamada, "Abdullah Avcı hocamız gerekli açıklamayı yaptı. Bizim açımızdan tabii Sayın Avcı ile şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık. Aynı süreci tekrarlamak tek planımız. Hocanın da bizim de aklımızdaki tek şey bu. Şampiyon olduğumuz yıldaki gibi tekrardan aynı şekilde birlikte hareket ederek taraftarlarımızla, iş adamlarımızla, STK'larımızla bir arada durarak hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak" şeklinde konuştu.

"UMARIM HAKEMLERİMİZ MİLLİ ARADAN SONRA DAHA FORMDA GELMİŞTİR"

Doğan, ligde düdük çalan hakemler ile ilgili olarak, "Umarım hakemlerimiz milli aradan sonra daha formda gelmiştir. Bazı hataların hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Sadece bizim için değil. Özellikle tüm Anadolu kulüpleri için. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahika Ercümen, Antalya’da ’Cumhuriyet’ için dalacakŞahika Ercümen, Antalya’da ’Cumhuriyet’ için dalacak
43 yaşındaki Türk sporcu 2 farklı Guinness rekorunu kırdı43 yaşındaki Türk sporcu 2 farklı Guinness rekorunu kırdı
Bayern Münih az önce açıkladı! 5 oyuncu yokBayern Münih az önce açıkladı! 5 oyuncu yok
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor şampiyonluklar hedefi da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.