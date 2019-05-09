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Ertuğrul Erdoğan: Çok fazla top kaybı yaptık

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.05.2019 07:35 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe Beko karşısında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirtti.

Ertuğrul Erdoğan: Çok fazla top kaybı yaptık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’ya 90-67’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko’yu galibiyet için tebrik eden Erdoğan, "Bugün bizden çok daha iyi bir takım performansı gösterdiler. Önemli oyuncularımız kolay fauller yaparak kenara geldi. Bizim skor silahlarımız çok belli. Maçın genelinde çok arzu etmediğimiz ve keyif almadığımız bir basketbol sergiledik. Bu maç prestij ve rekabetimiz açısından önemliydi. Bu maçta olabileceği kadar iyi oynamayı planlıyorduk. Çok fazla top kaybı yaptık. Bu kadar top kaybı yaparsanız Fenerbahçe Beko deplasmanında kazanmanız kolay değil. Oyuncularımın bu sezon genel olarak gösterdiği performanstan memnunum” şeklinde konuştu.

"İKİ EKİBİN BAŞARISI DA BİZİ ÇOK MOTİVE EDECEK"

THY Euroleague Final-Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için mutlu olduğunu aktaran Erdoğan, "İnşallah hak eden ekip kazanır. Ülke basketbolu adına önemli. Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'in de finale kalmasını önemsiyorum. İki ekibin başarısı bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.

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Galatasaray Doğa Sigorta Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ertuğrul sağlam

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