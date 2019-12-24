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Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2019'da 1,5 milyon kişi ziyaret etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2019'da 1,5 milyon kişi ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni bu yıl yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Ertuğrul Gazi'nin obasıyla Anadolu'yu yurt edinirken karşılaştığı zorlukları anlatan ve TRT 1 kanalında 2014-2019 yıllarında 150 bölüm yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile bilinirliği artan türbe bu sene de büyük ilgi gördü. İlçe merkezinde yer alan türbede Ertuğrul Gazi'nin mezarı, eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri bulunuyor. Ayrıca Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri de burada yer alıyor. Ziyaretçiler, alp kıyafetli askerler tarafından tutulan ve saat başı değişim yapılan Ertuğrul Gazi Türbesi Saygı Nöbeti'ni de ilgiyle izleniyor.

Türbedar rehberi Belgin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayısının özellikle son bir yılda arttığını söyledi.

Bu artışı, Diriliş Ertuğrul dizisine bağlayan Özkan, şöyle konuştu:

"Özellikle hafta sonları, resmi tatiller ve dini bayramlarda günlük 10 bin kişiye kadar ziyaretçi geliyor. Alplerimizin buradaki nöbet değişim törenini izleyen ziyaretçiler, bu atmosferi sosyal medyada paylaşınca bu da ziyaretçi sayısına yansıyor. Yurt dışında diziyi izleyen, Amerika, Kanada, Afrika, Orta Asya Türk devletleri, Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan, Kuveyt, Dubai gibi birçok bölgeden insanlar burayı ziyaret ediyor. Yurt içinden de her yaşta insanımız buraya geliyor. Çocuklar buraya gelince dizide tanıdıkları kişilerin mezar taşlarını arıyor. Bu yıl ziyaretçi sayımız 1,5 milyona ulaştı."

Özkan, burasının Ertuğrul Gazi'nin naaşı defnedildikten sonra yaklaşık 150 yıl boyunca açık aile kabristanı olarak kaldığını aktardı.

Yapının, Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmed tarafından türbe haline getirildiği bilgisini veren Özkan, şu anki mimarisinin ise 1886'da 2. Abdülhamid Han döneminde, altıgen taş bina şeklinde inşa ettirildiğini sözlerine ekledi.

Türbeyi ziyaret edenlerden Akif Mumcu ise Almanya'nın başkenti Berlin'de mühendis olarak görev yaptığını, tatil için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Mumcu, türbede dua etmenin ayrı bir heyecan verdiğini ifade ederek "Çok güzel burası, çok mutlu olduk burayı görünce. Tarih kitaplarında Ertuğrul Gazi'yi okuyordum ama diziler bizi buraya çekti." dedi.

Esra Mumcu da "Burası çok güzel, herkese burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Ecdadımızı öğrenmeliyiz, herkes gelip bu atmosferi yaşasın." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Gazi Türbesi türbe ziyaret

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