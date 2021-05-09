Ertuğrul Sağlam: Benim ülkem bunları hak etmiyor

TFF 1. Lig'i 70 puanla 3. sırada tamamlayan ve play-off'a kalan Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Adanaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Ligde yaşananları üzüntüyle izledik" diyen Sağlam, şu şekilde konuştu;

"70 puan, birinci ile aynı puan, başarısızlık olarak değerlendirilemez, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sadece Süper Lig hayalimizi 25 Mayıs'a kadar erteledik, bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak, son düdüğe kadar devam edeceğiz ve hayalimizi gerçekleştireceğiz. Bundan sonra bugünü bir kenara bırakıp, yarından itibaren bizi bekleyen önce eleme, daha sonra final maçına en iyi şekilde hazırlanmak lazım. Moralimizi bozmadan, eski inancımızın üzerine ekleyerek işimize devam etmeliyiz. Son süreçte ligde yaşananları üzüntüyle izledik. Futbolcu kardeşlerime söyledim, bizim gözümüzde şampiyon sizlersiniz çünkü bir kirli futbol düzeninde tertemiz kalabilmek de şampiyonluktur, biz bunu başardık. Benim güzel ülkem bunları hiç hak etmiyor."

