Ertuğrul Sağlam: Olmayan bir şeyi haber yapmak vicdansızların işidir

Kayserispor sezonun 8’inci haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor. Günü tek idmanla geçiren Kayserispor’da futbolcular antrenmanın ilk kısmında ısınma hareketleri, topla yürüme, 5’e 2 pas çalışması ve çift kale yarı saha kontrol pas oyunu ile devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç ve tedavisi devam eden Kana Biyik katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Silvestre Varela düz koşu yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında sol bek Atila Turan ile kavga ettiği yönündeki iddialara sert tepki veren Sağlam, “13-14 senedir antrenörlük yapıyorum. Herhalde bu tür tartışmalar her maçtan sonra olur. Benim başıma da 15-20 defa gelmişti. Bu olayı yalanlarla istedikleri hale getirip kamuoyuna sunup sansasyonel bir haber haline getirebilmek de vicdansız adamların işidir. Burada bir oyuncu var, onun ailesi hatta geleceği var. Burada bir takım, bir kulüp, bir grup var. Bunlar dışarıdan tepki görürler mi, dışarıdan tepki görürler mi, hayatları etkilenir mi? Bunların hiç birini hesaba katmadan baştan sonuna kadar yalanlarla süsleyip, kamuoyuna servis etmekten ne zevk alıyorlar. İşte bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onları da kendi vicdanları ile baş başa bırakmak istiyorum, varsa. Başkalarında arayacakları vicdan kendilerine de lazım olacaktır. En rahat yastığın temiz bir vicdan olduğunu unutmasınlar” diye ifade etti.