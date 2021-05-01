Ertuğrul Sağlam: Türk hakemliği adına bir skandal

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçı sonrası sert ifadeler kullandı. Sağlam, " Rakiplerimizin maçlarını yakından takip ediyoruz. Adana Demirspor'un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu, Türk hakemliği adına bir skandal meydana çıkmış. Aklım almıyor. Bayağı konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor" dedi.

Süper Lig inancını bir kez daha ortaya koyan Ertuğrul Sağlam, "Bursa'da son haftada Fenerbahçe'den elde ettiğimiz şampiyonluğu inşallah burada Samsunspor ile de alacağız, buna inanıyorum" diyerek ümitli konuştu.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, "Gol attık. Kendi oyuncularının verdiği topta gol attık. Hakemler adaletli olsun. Tek istediğim bu. Bari bugün emeklere saygı gösterin. Artık bilemiyorum. İyi ki sezon bitti. Gelecek sezon artık yurt dışından mı hakem gelir bilmiyorum" tepkisini gösterdi.

